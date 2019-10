Il paesaggio cambia, si cercano soluzioni

BERNA - Aumento demografico, cambiamento dello stile di vita, crescente domanda di mobilità: sono solo alcuni dei fattori che stanno mutando il paesaggio. Per far fronte a queste sfide, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) nel suo ultimo bollettino d'informazione identifica delle possibili soluzioni, come lo smantellamento di vecchie strade.

Secondo le ultime statistiche, si legge in una nota odierna dell'ARE, in Svizzera tra il 1985 e il 2009 le superfici destinate a insediamenti e infrastrutture sono progredite di quasi il 25% e le zone boschive di quasi il 5%. A farne le spese sono state le aree agricole, diminuite del 5,4%.

Il nuovo numero del bollettino "Forum Sviluppo territoriale" illustra questa evoluzione, cercando di proporre qualche contromisura. Per esempio, viene suggerito che nell'ambito della costruzione di nuove strade, quelle vecchie siano demolite, per ripristinare superfici riservate all'agricoltura, alla protezione della natura o alle attività ricreative.

L'ARE incita inoltre una cultura edilizia innovativa nei villaggi e nelle zone rurali. Ciò prevederebbe gare d'appalto e piani regolatori, come accade nelle città.

Sempre per quanto riguarda gli edifici, l'ufficio federale sottolinea che mantenere una bella fattoria appartata, trasformandola in appartamenti, può sembrare allettante, ma può anche essere dannoso. Si andrebbe infatti ad aumentare l'urbanizzazione, ad esempio con strade e parcheggi, a scapito del paesaggio.