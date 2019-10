Alla Coop City di Lucerna è già Natale

LUCERNA - Nei giorni scorsi nella Mühlenplatz a Lucerna la gente stava seduta in maglietta ai tavolini all’aperto. Chi varcava la soglia della Coop City che si affaccia su quella stessa piazza, però, entrava in un’altra dimensione: tra gli scaffali del grande magazzino regna infatti già un’atmosfera natalizia.

«A mio parere è po’ troppo presto», lamenta uno studente che scrive a 20 Minuten. «Mi urta che la Coop allestisca già gli addobbi natalizi», commenta un’altra lettrice che, da Ginevra, spedisce la foto di un’altra filiale invasa da stelle dorate e rami d’abete.

Secondo Coop, però, un motivo per iniziare così presto a Lucerna c’è: «La Coop City di Lucerna è la filiale prototipo di quest’anno. La decorazione di tutta la superficie sarà terminata entro fine ottobre», spiega la catena. Le altre Coop City della Svizzera, invece, inizieranno da adesso lentamente ad ornare i loro spazi sul modello di Lucerna: «Cominciano ora così da avere terminato tutto entro fine ottobre. Ci vuole il suo tempo a decorare per esempio un grande magazzino di cinque piani», sottolinea il dettagliante.

Alla Migros vige invece da sei anni la direttiva che stabilisce di iniziare ad adornare i negozi l’ultima settimana di ottobre così da aver finito per inizio novembre: «Ma le filiali hanno un certo margine. Può quindi accadere che in alcune località si vedano addobbi natalizi già qualche giorno prima. Per alcuni clienti è ancora comunque troppo presto, ma non può essere altrimenti per motivi logistici», afferma un portavoce.