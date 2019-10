Anche in Svizzera arrivano i semafori con il conto alla rovescia

BERNA - Anche la Svizzera avrà presto i semafori con il conto alla rovescia, e la “rivoluzione” parte proprio da Berna. I pedoni potranno così sapere quanto tempo dovranno attendere prima di poter attraversare la strada.

La notizia è stata confermata a Radio Energy da Karl Vogel, pianificatore dei trasporti della capitale.

Questi semafori, che riescono a tenere a bada la fretta dei pedoni, sono presenti in molte città del mondo, ma finora non erano presenti in Svizzera. La causa, spiega Vogel, era dovuta ai tempi di attesa davanti alle strisce pedonali, che in Svizzera variano. Ora il problema sarebbe stato risolto, e la città si doterà presto dei contatori.