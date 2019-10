Paga il biglietto e si lancia dal tetto della cattedrale

BERNA - «Non so se sia legale, ma ci proverò». È con queste parole che inizia il video realizzato da Jess T., un base jumper di 37 anni. Alcune settimane fa, l'australiano si è lanciato dalla cima della cattedrale della capitale e ha filmato la sua folle discesa. Il suo volo, da un'altezza di circa 100 metri, è durato solo pochi secondi.

Il 37enne spiega che all'inizo aveva pensato di scalare la facciata dell'edificio durante la notte. Ma non trovando una soluzione, ha ripiegato su un metodo decisamente meno audace. Jess T. ha atteso l'apertura della cattedrale e ha pagato i 5 franchi che permettono di raggiungere legalmente la cima della torre. «Mai prima d'ora così tante persone mi avevano visto, ma me la sono cavata comunque», ha detto il base jumper al Blick. Dopo il suo salto, l'australiano si è rapidamente nascosto per non essere catturato.

I responsabili del monumento vedono questa salto illegale di cattivo occhio: «È stato stupido! Si è messo in pericolo, e ha messo anche altri in pericolo», ha reagito Felix Münster, sacrestano della cattedrale. Il base jumper potrebbe avere dei guai: «Ci stiamo consultando per capire se dovremmo sporgere denuncia o meno. In ogni caso, vogliamo che questo video venga cancellato», conclude.