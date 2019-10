Dopo la Francia, i "movie money" arrivano in Svizzera

NEUCHÂTEL - Sabato scorso tre minori sono stati arrestati a Neuchâtel durante la Fête des vendanges (Festa della vendemmia). Erano in possesso dei cosiddetti "movie money", vale a dire i soldi usati durante le riprese dei film. «Venerdì abbiamo rilevato il primo utilizzo di queste banconote false. Immediatamente, abbiamo informato i commercianti tramite i social network. La notizia si è rapidamente diffusa e in poche ore tutti ne erano al corrente. Quindi, grazie al nostro dispositivo di agenti in borghese, abbiamo individuato tre giovani che le utilizzavano», ha detto un portavoce della polizia neocastellana.

Se sembra che sia il primo nella Svizzera romanda, il fenomeno è diffuso in Francia da diverse settimane. I portali d'informazione transalpini sono ricchi di articoli che riportano la massiccia circolazione di banconote contraffatte da 20 e 50 euro, che sono fondamentalmente oggetti dei set cinematografici. Il fenomeno è cresciuto così tanto che attualmente rappresenta circa il 60% dei soldi contraffatti che circolano in Francia, afferma 20minutes.fr.

In tutto, diverse migliaia di questi tagli per il cinema circolano in Europa, circa la metà in Francia, secondo bfmtv.com.

Disponibili su Internet - Essendoci un'inchiesta in corso, l'origine dei giovani arrestati a Neuchâtel e il numero di banconote trovate su di loro non sono stati resi noti. E nemmeno il modo con cui si sono procurati le banconote.

Detto questo, i "movie money" possono essere facilmente ordinati sui siti online. Per 10 euro, è possibile acquistare centinaia di tagli falsi, spiega 20minutes.fr. In Francia, la transazione è legale perché si tratta di copie relativamente grossolane e la maggior parte degli elementi di sicurezza non viene riprodotta. Inoltre, è persino scritto su di esso, in inglese, che non sono note vere.

Una persona attenta può quindi facilmente rilevare che si tratta di un falso. «Ma nel contesto di una manifestazione, con la folla, lo stress, l'oscurità... è molto più complicato», avverte il portavoce della polizia di Neuchâtel.