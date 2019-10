Ottobre è il mese del cancro al seno

BERNA - Ottobre si tinge di rosa per la campagna di sensibilizzazione contro il cancro al seno. Questo tipo di tumore è il più frequente riscontrato nelle donne svizzere e la prima causa di mortalità femminile tra i 40 e i 50 anni. Anche donne più giovani sono toccate da questa malattia.

Una donna su otto è toccata dal cancro al seno in Svizzera. Circa 6000 nuovi casi sono diagnosticati ogni anno, secondo la Lega svizzera contro il cancro. E il 20% delle diagnosi riguardano donne di meno di 50 anni.

Sempre più giovani svizzere sarebbero toccate. «Tuttavia non possiamo affermarlo con certezza», sottolinea Flavia Nicolai, responsabile della comunicazione della Lega svizzera contro il cancro.

Non vuole tuttavia fare allarmismi: «Tra il 2011 e il 2015 a circa 263 donne di meno di 40 anni è stato diagnosticato il cancro al seno. Sui 6000 casi all'anno, ciò corrisponde a solo il 4%». In questo stesso periodo una media di 27 donne all'anno avevano una ventina di anni.

D'altra parte Flavia Nicolai indica che proporre mammografie regolarmente prima dei 50 anni aumenterebbe il numero di falsi positivi e condurrebbe a un'esposizione precoce alle radiazioni. «Essendo il rischio di avere un cancro al seno prima dei 50 anni più basso, occorrerebbe fare più mammografie per scoprire un cancro», ha aggiunto.

Come per le altre categorie di età, la Lega svizzera contro il cancro consiglia alle giovani donne di adottare un modo di vita sano ed equilibrato e di discutere con il proprio medico se vi sono dei precedenti in famiglia. Suggerisce anche di esaminare ogni eventuale modifica fisica del seno.

Durante il mese di ottobre sono previste delle attività delle leghe cantonali e regionali: a Lugano sabato 19 ottobre "L'incontro paziente-curante" offrirà un'occasione per incontrarsi tra persone e insieme svolgere attività riabilitative normalmente riservate ai pazienti. A Coira mercoledì 23 ottobre il centro per il cancro al seno dell'ospedale cantonale dei Grigioni organizza un evento pubblico.

Inoltre in 402 comuni svizzeri (tra cui Lugano) saranno piantati dei tulipani rosa e bianchi: uno di colore rosa per sette bianchi per simbolizzare la proporzione di donne toccate dal cancro al seno. La loro fioritura è prevista nella primavera 2020. L'operazione "1 tulipano per la VITA" è stata lanciata nel 2018 dall'associazione L'aiMant Rose.