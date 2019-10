Vittima di bullismo a 6 anni: «Un compagno gli ha urinato sui vestiti»

ZURIGO - Il bullismo è una piaga che, purtroppo, alcuni bambini possono conoscere a scuola. Quando la vittima è molto piccola e le angherie subite davvero crudeli, però, colpisce ancora di più. È il caso di un bambino di Zurigo che, a soli 6 anni, è stato più volte minacciato dai compagni dell’istituto elementare che frequenta. A denunciarlo è il padre, che accusa la direzione di fare troppo poco per lui.

«Una volta un bambino più grande ha tenuto mio figlio mentre un altro lo picchiava», lamenta il genitore sentito da 20 Minuten. Solo pochi giorni fa, continua, un altro ha urinato sui suoi vestiti durante l’ora di ginnastica.

Gli atti di bullismo, per il bambino, erano iniziati già alla scuola d’infanzia, che si trova nello stesso istituto: «Un allievo l’ha minacciato diverse volte dicendogli che gli avrebbe tagliato la gola», racconta il padre della piccola vittima. Più volte l’uomo ha chiesto aiuto alla direzione scolastica, ma, secondo lui, quest’ultima ha fatto troppo poco. L’istituto, per esempio, non si è ancora espresso riguardo a un trasferimento in un’altra scuola.

A rispondere alle accuse del genitore sono i responsabili del distretto scolastico di Waidberg, ai quali il direttore dell’istituto interessato ha invitato 20 Minuten a rivolgersi: «La difficile situazione in una classe 1a ci è nota, ce ne stiamo occupando», assicura la presidente Gabriela Rothenfluh, che sottolinea come siano già state messe in campo diverse misure. In particolare, sono stati coinvolti gli operatori sociali scolastici e il servizio psicologico scolastico e si cerca di collaborare con i genitori.

La situazione non sarebbe facile nemmeno per l’istituto: «Spesso gli episodi avvengono prima o dopo la lezione o durante le pause. Sorvegliare a uno a uno i bambini è praticamente impossibile e non darebbe risultati», afferma Rothenfluh. Anche allontanare un bambino da scuola non è una misura proporzionata ed è praticamente impossibile: «Il nostro compito è integrare tutti i bambini nella scuola dell’obbligo», aggiunge la responsabile. Per lei, al momento non esiste una soluzione facile e rapida: «Stiamo però lavorando perché a medio termine la situazione si calmi», conclude.