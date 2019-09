Venticinque bolidi sequestrati al dittatore venduti all'asta

GINEVRA - Venticinque bolidi di Teodorin Obiang, figlio del presidente della Guinea Equatoriale, sono stati battuti all'asta oggi. La stima complessiva del loro valore è di almeno 18,5 milioni di franchi svizzeri.

«È una vendita eccezionale. È una collezione privata di supercar, con chilometraggio estremamente limitato, a volte praticamente nullo», ha dichiarato Philip Kantor, direttore del dipartimento "Automobiles Europe" della casa britannica Bonhams, organizzatrice dell'asta.

Sette Ferrari, tre Lamborghini, cinque Bentley, una Maserati e una McLaren sono tra i veicoli proposti all'asta, svoltasi in un golf club a Chéserex (VD). I lotti più costosi erano due hypercar svelate al Salone dell'Auto di Ginevra del 2013: una Lamborghini Veneno Roadster biancastra, valutata tra 4,8 e 5,7 milioni di euro, e una Ferrari gialla (ibrida), stimata tra 2,4 e 2,6 milioni di euro. Tra i lotti offerti c'era anche un'Aston Martin One-77 rossa del 2011, valutata tra 1,3 e 1,7 milioni di euro, con ha una scritta incisa sulla sua portiera che specifica: «Costruita a mano in Inghilterra per Theodore N'Guema Obiang Mango».

Che siano rosse, bianche o gialle, tutte queste auto hanno in comune l'appartenenza a Teodorin Obiang, figlio del presidente della Guinea Equatoriale. In questo piccolo Paese petrolifero, dove secondo Transparency International c'è una delle corruzioni più gravi al mondo, gran parte della popolazione vive ancora in condizioni di povertà.

Riciclaggio di denaro - Le auto sono state confiscate dopo l'apertura nel 2016 di un procedimento penale contro Teodorin Obiang e altre due persone, per «riciclaggio di denaro e gestione sleale di interessi pubblici». Il procedimento è stato infine archiviato in febbraio. La giustizia ginevrina e le autorità della Guinea Equatoriale hanno concordato che le auto sarebbero state vendute e che i proventi della vendita fossero destinati a un programma sociale in Guinea Equatoriale. Il Paese ha inoltre accettato di pagare 1,3 milioni di franchi svizzeri al Canton Ginevra per coprire le spese procedurale.

Al potere da 40 anni - Lo Stato dell'Africa centrale è guidato da 40 anni dal presidente Teodoro Obiang Nguema, 77 anni. Secondo gli osservatori della vita politica della Guinea Equatoriale, Teodorin Obiang, noto per la sua stravaganza e il suo stile di vita sfarzoso, è destinato a succedere al padre. È stato condannato a Parigi nel 2017 a tre anni di carcere sospesi e 30 milioni di euro di multa per aver costruito in modo fraudolento un patrimonio considerevole (hotel personale a Parigi, auto da corsa e di lusso, abiti firmati e jet privati​).

Senza prezzo di riserva - Tutte le auto sono state offerte senza "prezzo di riserva", vale a dire senza offerta minima, ciò che non è piaciuto al produttore svedese Koenigsegg. Secondo lui, la Koenigsegg One in carbonio blu e nero, stimata tra 1,7 e 2,1 milioni di euro e di cui ci sono solo sei esemplari, «vale il doppio rispetto alla stima massima».

Anche la Guinea Equatoriale ha espresso la sua insoddisfazione e ha tentato nei giorni scorsi di sospendere l'asta. Richiesta alla quale la giustizia ginevrina si è opposta. «Secondo l'opinione di esperti, il prezzo di vendita sarebbe stato più elevato nelle vendite private con collezionisti e professionisti del settore che sono alla ricerca di questo tipo di veicoli», ha affermato l'avvocato della Guinea Equatoriale, Shahram Dini. Per Kantor, di Bonhams, al contrario, «è il mercato che deve decidere quanto vale un veicolo».