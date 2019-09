Quando i cigni si impossessano della strada

COLLOMBEY-MURAZ - Un folto gruppo di cigni ha preso possesso della zona vicino alle pozze di Collombey-Muraz (VS). Un automobilista vallesano li ha fotografati. «Dovevano essere un centinaio, è stato davvero impressionante», spiega. E, soprattutto, non avevano affatto paura delle auto: «Anzi, se ne fregavano proprio».

Il gruppo di palmipedi rovistava fra l'erba appena tagliata su entrambi i lati della strada cantonale. «Alcune auto hanno dovuto compiere manovre per evitarli», afferma il conducente, appassionato di ornitologia.

In questo periodo dell'anno, i cigni tendono a riunirsi per trovare un rifugio per l'inverno. E i bacini d'acqua presenti nella regione sono il luogo ideale per loro. «Regolarmente, possiamo vedere fino a 150 o 160 cigni che vagano insieme», ha confermato un esperto di fauna selvatica contattato da 20 minutes.