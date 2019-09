3500 persone alla manifestazione per il clima

LOSANNA - La partecipazione per il nuovo sciopero per il clima sembra in calo a Losanna. Circa 3500 persone si sono riunite questa mattina alle 10.00 davanti alla stazione, secondo una stima della polizia comunale. Rispetto alle precedenti proteste, questa volta la mobilitazione è stata meno importante in termini numerici. Lo scorso marzo i manifestanti erano circa 10'000.

Dal momento in cui il corteo è partito le file si sono assottigliate, ha detto un portavoce della polizia losannese contattato da Keystone-ATS. I manifestanti si sono diretti verso il lago per arrivare poi al sito delle piramidi di Vidy.

Una parte della folla ha cercato di bloccare la strada all'altezza di una rotonda all'entrata della città, ma la polizia ha rapidamente risolto la situazione. L'azione è stata coordinata dal movimento Extinction Rebellion, che già la scorsa settimana aveva deciso di occupare il ponte Bessières nel centro di Losanna dalle 12.00 alle 20.00. Oggi, l'obiettivo era di fermare la circolazione in tre punti diversi della città, prima di concentrarsi unicamente sulla rotonda della Maladière. Anche quest'ultimo obiettivo è però fallito, nonostante il supporto del collettivo vodese a favore dello sciopero per il clima.

«Gli scioperanti per il clima vodesi hanno deciso di interrompere la loro collaborazione attiva con il Consiglio di Stato», ha indicato in un comunicato odierno il collettivo, strizzando l'occhio alla disobbedienza civile e avvicinandosi così al movimento "Extinction Rebellion". Il movimento a favore del clima ha denunciato l'inerzia del mondo politico, sostenendo «che un cambiamento di sistema sembra essere sempre più inevitabile».

"Clima di rivolta", "Dobbiamo agire", "Rispettare la terra, non chiediamo la luna", si poteva leggere sui cartelloni. Nei prossimi mesi il collettivo annuncia una moltiplicazione delle azioni a favore del clima, "da quelle più istituzionali a quelle più radicali e insolite", aggiungendo di voler seguire la via della disobbedienza civile e non violenta.

Jacques Dubochet, premio Nobel per la chimica nel 2017, è una figura abituale delle marce per il clima e ha iniziato la dimostrazione in coda al corteo. Il settantenne aveva uno striscione che diceva "Nonni per il clima".

Al culmine della mobilitazione all'inizio dell'anno, lo sciopero del clima ha riunito a Losanna circa 10'000 persone. L'ultima manifestazione nella capitale vodese ha avuto luogo in agosto per chiudere il vertice di Smile for Future. Ha riunito 2500 partecipanti, tra cui l'attivista svedese Greta Thunberg.

Domani è prevista una manifestazione nazionale per il clima a Berna. Inoltre, il movimento indica che sta già preparando lo "sciopero economico generale" in programma in Svizzera e a livello internazionale il prossimo 15 maggio.

Dall'inizio della mobilitazione, il movimento ha incontrato il governo vodese in cinque occasioni. Dai colloqui tuttavia erano emersi contrasti in merito alle differenti vedute sul tema del clima.





keystone