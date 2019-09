«Quando sono nata, mia madre era già nonna»

BERNA - Nel 2018 è aumentata l'età media dei genitori svizzeri alla nascita del primo figlio. Lo si evince dai più recenti dati dell'Ufficio federale di statistica. A livello nazionale, all'arrivo del primo bambino le madri infatti avevano mediamente 32 anni. Dieci anni prima erano ancora 31. Anche per gli uomini il diventare padre è stato rimandato di un anno: l'età media, nel 2018, era di 35,1 anni. I lettori di 20 Minuten raccontano la loro esperienza. Tra questi c'è la ventinovenne Tanja Milosevic: «Quando sono arrivata io, mia mamma era già nonna».

Feride Erman (19), Winterthur ZH: «Quando sono nata, mio padre aveva 51 anni e mia madre 23. Naturalmente c’era amore paterno, ma lui non aveva più le forze per fare qualcosa con me. Mia mamma, però, mi portava spesso fuori e giocava con me. Ora mio papà ha 71 anni, ha il cancro, il diabete e soffre di demenza. Mi chiedo se potrà vivere il giorno del mio matrimonio e la nascita dei miei figli. I nonni del mio ragazzo hanno più o meno la sua stessa età. Sono più impegnata di una normale diciannovenne: vado a trovare mio padre nella residenza per anziani e mi occupo di lui. E vedo come sta peggiorando. Fa male, perché comunque lo amo».

Rahel Bürge (32), Turbenthal ZH: «Mio padre aveva già 39 anni quando sono venuta al mondo. Nostra madre ha otto anni meno di lui. Non ho mai notato degli svantaggi: abbiamo vissuto una bella vita, finanziariamente stavamo bene. Nostro padre era ingegnere e faceva molte cose con noi: mio fratello e io abbiamo scoperto il mondo assieme a lui. Ci prendevamo in giro. E nei momenti difficili ci stava vicini. Nel frattempo è diventato un uomo più tranquillo, ma si occupa comunque dei nipotini e ci accompagna anche all’Europa-Park. Mio padre è un 71enne in forma. E io sono molto fiera di lui».

Tanja Milosevic (29), Mühledorf SO: «Quando sono nata, mia madre aveva 39 anni e mio padre 45. Entrambi avevano già dei figli da matrimoni precedenti. La mia sorellastra più grande, da parte di mamma, ha per esempio 21 anni più di me. Sono venuta al mondo che ero già zia. Durante la mia infanzia non mi è mancato nulla. Uno svantaggio è stato il fatto che i miei genitori non viaggiavano di più o non volevano accompagnarmi al parco giochi. E poi sembrava che fosse caduto il mondo quando ho cominciato a vivere la mia libertà e ad andare alle feste: i miei genitori sono infatti cresciuti in un ambiente piuttosto conservativo. Per questo hanno però potuto trasmettermi dei valori importanti».