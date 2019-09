«Solo in ospedale ho saputo cosa era successo»

ADELBODEN - Sette giovani svizzeri stavano viaggiando in un minibus attraverso la Svezia, il 12 gennaio scorso, quando si verificò un tragico incidente: il loro veicolo si scontrò con un camion e sei di loro persero la vita. Solo uno degli occupanti del minibus sopravvisse. Al momento dell'incidente - che sconvolse la comunità di Adelboden, località dell'Oberland bernese da cui provenivano i giovani - si era appena addormentato.

Diretti a Stoccolma - Ora, più di sei mesi dopo, il giovane ha deciso di rompere il silenzio e di rilasciare un'intervista al canale televisivo svedese "Sveriges Television". L'ormai 24enne afferma che lui e i suoi amici stavano viaggiando in direzione di Stoccolma. Nella capitale avrebbero voluto trascorrere la notte per poi proseguire nel loro tour: «Avevamo comprato cibo, sandwich e salatini».

Il giovane non si rese nemmeno conto dell'incidente. «Quando mi sono risvegliato ero in ospedale e ho chiesto al dottore come stavano i miei amici. Solo lì ho appreso cosa era successo e che erano morti». Anche l'autista del secondo veicolo coinvolto, il camion, ha parlato nel servizio della tv svedese, ma in modo anonimo. Ha affermato di avere affrontato con molta attenzione la curva, ma di non essere tuttavia riuscito ad evitare l'incidente. «C'è stato un rumore assordante. Quando ho guardato fuori ho visto oggetti che giacevano nella foresta fino a 30 metri di distanza. Poi un silenzio assoluto».

«Non sembrava nemmeno un'auto» - Un automobilista arrivato sul posto poco dopo, ha dal canto suo ricordato con le lacrime la vista del luogo dell'incidente. «Non potevo dire con certezza che fossero i detriti di un'auto». Si era infatti reso rapidamente conto che non poteva far molto per i giovani. Quindi si era preso cura dell'autista del camion.

L'incidente ha lasciato ferite profonde negli abitanti di Adelboden, che anche a mesi di distanza non hanno ancora superato lo shock dovuto all'incidente che ha spezzato la vita a sei giovani che tutti, nel villaggio, conoscevano.