«Prima cameriere, ora autista», la pubblicità fa discutere

LUCERNA - L’ultima trovata pubblicitaria dei trasporti pubblici lucernesi (vbl) non è piaciuta a tutti. «Prima ero cameriere, ora autista» oppure «prima servivo, ora conduco». Slogan che non sono piaciuti a Hotel & Gastro Union, che ha deciso di rigirare le loro parole e ha rilanciato la campagna.

E l’organizzazione professionale per il settore alberghiero non c’è andata leggera: «Preferisco lavorare in un ristorante che essere autista» e «Meglio cucinare che guidare».

Ma la direzione dei trasporti pubblici lucernesi sostiene di non avere voluto in nessun modo sminuire le altre professioni. «Abbiamo bisogno di personale, stiamo cercando nuovi autisti. E considerato che la maggior parte dei nostri conducenti prima svolgeva un altro lavoro - spiega -, ci rivolgiamo a persone già attive in altri settori».

Hotel & Gastro Union ha quindi modificato la sua contro-campagna, puntando sull’amore per il proprio lavoro di chi lavora nel settore.

Da parte della vbl, comunque, c’è stato un parziale passo indietro: «La prossima campagna dovrà essere meno aggressiva - ha concluso il direttore Norbert Schmassmann -. L’obiettivo non è colpire le altre professioni».