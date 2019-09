Svizzera sempre più tropicale ed è allarme malaria e dengue

ZURIGO - Temperature oltre i 40 gradi e pioggie sostanziose. L'ultima estate in Svizzera ha tutte le caratteristiche dei... tropici. Per questo l'Alleanza Clima Svizzera delle Professioni Sanitarie ha recente lanciato l'allarme riguardo ai possibili scenari della salute legati al cambiamento climatico: oltre a una mortalità più elevata per anziani e malati cronici potrebbe esserci una nuova diffusione di agenti patogeni decisamente non autoctoni causati dell'arrivo a nord di zanzare tropicali.

È già successo in Florida, nei Caraibi ma pure in Italia: «Rischiamo di diventare un biotopo perfetto per malattie come malaria e dengue», conferma Pietro Vernazza primario di Infettivologia all'ospedale cantonale di San Gallo che fa appello alla politica. Non ci sta il parlamentare Udc Sebastian Frehner: «Non è altro che una campagna di propaganda degli attivisti climatici... Da sempre il clima influenza la salute. Farà più caldo? Forse arriverà la malaria, ma meno gente morirà di influenza in inverno».