Come rovinare un matrimonio: sposi derubati dai ladri

SOLETTA - Il matrimonio dovrebbe essere il giorno più bello per una coppia. Usiamo il condizionale perché spesso basta un inconveniente per rovinare tutto. È quello che è successo a due neosposi di Soletta che hanno festeggiato il matrimonio nel monastero dei cappuccini. Ebbene, uno sconosciuto si sarebbe intrufolato nei festeggiamenti portando via i regali e tutto quello che si poteva rubare. L’ammontare del furto si supera i 1000 franchi. «È molto triste quello che è successo, e siamo tutto molto scossi» ha dichiarato il gerente del ristorante del monastero. La struttura religiosa dà lavoro a persone disabili e a richiedenti l’asilo. Il padre cappuccino esclude che qualcuno di loro possa essere l’autore del furto, e pensa piuttosto a qualche sconosciuto entrato all’insaputa di tutti. Ad accorgersi dei regali rubati è stato il padre della sposa che a fine serata, mentre apriva le buste ha visto che i coupon all’interno erano tutti spariti. In sostanza gli sposi non sanno nemmeno che regali hanno avuto, e ora dovranno consultare la lista dei regali di nozze per capire sia l’esatto ammontare del danno, sia cosa avevano ricevuto per regalo.

Due sconosciuti nel letto di nozze

Jürg: «Era stata una bellissima cerimonia. Gli sposi a fine serata avevano saluti tutti gli invitati prima di andare nella stanza da letto di un hotel a quattro stelle. Dopo pochi minuti li abbiamo rivisti scendere nel ristorante con il volto stravolto. Non riuscivano a credere ai loro occhi: nella stanza da letto, da tempo prenotata, c’era già una coppia che stava dormendo. Insomma oltre al danno anche la beffa». Uno strano ospite indesiderato

Melia: «Al mio matrimonio si è presentato un invitato con sua figlia. Diceva che si trattava della ragazza dei fiori. Noi non ne sapevamo nulla, ma nell’agitazione del giorno non abbiamo dato tanto peso alla cosa. Poi l’uomo ha iniziato a urlarmi perchè non avevo il velo da sposa e il vestito non era sufficientemente lungo, arrivando a seguirci perfino all’ufficio anagrafe dove solo i familiari potevano essere presenti». Catering volatilizzato: invitati affamati

Sul: «Al nostro matrimonio due settimane fa, avevamo ordinato e pagato un enorme catering per l'aperitivo. Quando siamo usciti dalla chiesa dopo il matrimonio con i nostri 100 ospiti, c'era il vuoto più totale: in sostanza il ristoratore ci aveva praticamente dimenticato. Con 30 gradi di caldo e senza bevande è stata una sofferenza. Dopo 15 minuti di attesa il catering è finalmente arrivato. E sapete con cosa? Con un po’ di bevande calde, pane e uva».