«Con un guasto al motore in volo, il tempo stringe»

GINEVRA - Un forte botto e poi l’immediato rientro del velivolo all’aeroporto di Ginevra. È l’esperienza vissuta lunedì dai 76 passeggeri del volo Swiss che attorno alle 20.30 era partito per Londra. Poco dopo il decollo si è verificato un guasto al motore (si trattava di un velivolo A220), come confermato dalla compagnia aerea. Un lettore racconta di aver visto delle scintille. Nessuno è rimasto ferito. Olav Brunner, ex pilota Swissair ed esperto di aviazione, ci spiega quanto può essere pericoloso un guasto del genere.

Si è mai dovuto confrontare con un guasto al motore?

«No, per fortuna mai. Una volta abbiamo dovuto ridurre il motore, ma è andato tutto liscio».

Cosa passa per la testa quando bisogna ridurre o addirittura spegnere un motore?

«Immediatamente ci si chiede se sia ancora possibile raggiungere l’aeroporto di destinazione o se sia necessario un atterraggio d’emergenza. Fortunatamente all’epoca ero su un Jumbo Jet, che dispone di quattro motori. Abbiamo quindi potuto completare il volo ed eseguire i lavori una volta a terra».

E cosa avviene invece a bordo di un A220?

«Si tratta di un velivolo con due motori. Quando uno si guasta, si perde il 50% della prestazione. Il tempo può stringere».

Quanto è pericoloso? E come si reagisce?

«I piloti si confrontano con le emergenze più volte all’anno nel simulatore. E sono in grado di reagire. Si dovesse verificare un guasto serio in volo, per fortuna in europa si una possibilità di atterraggio all’incirca ogni dieci minuti».

Cosa può accadere quando si guasta un motore?

«Dipende dal danno. Se un motore prende fuoco, si può chiudere manualmente la valvola e interrompere così l’alimentazione di carburante. Inoltre ogni motore dispone di un meccanismo per lo spegnimento del fuoco. Tutti gli aerei sono costruiti in modo da poter atterrare in sicurezza anche con un solo motore. La questione è diversa quando si guastano tutti i motori. In quel caso è soltanto possibile effettuare un immediato atterraggio d’emergenza, così come ha fatto con successo il capitano Sullenberger sul fiume Hudson nel 2009».

E come comportarsi come passeggero?

«Non bisogna andare in panico. È compito della crew informare i passeggeri, spiegando che è possibile effettuare un atterraggio sicuro anche con un solo motore. La comunicazione è molto importante per evitare situazioni di panico».