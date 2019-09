Un parassita nordamericano nei campi di mais svizzeri

SAN GALLO - La diabrotica del mais, un parassita originario del Nordamerica, è stata scoperta per la prima volta in tre trappole nella valle del Reno sangallese. L'animale è stato individuato anche nel canton Svitto. La coltivazione del granoturco sarà parzialmente vietata in queste aree l'anno prossimo.

Il coleottero depone le uova in autunno nei campi di mais, anche dopo il raccolto, precisano le autorità sangallesi in una nota odierna. Le larve si schiudono in primavera o all'inizio dell'estate successiva e mangiano le radici della pianta.

Visto che la larva dipende dal mais, esiste un'adeguata strategia di controllo del coleottero. Una direttiva federale prevede una rotazione obbligatoria delle colture in un raggio di dieci chilometri dal luogo della cattura.

Le autorità sangallasi hanno pertanto emesso ieri un'ordinanza che vieta per il prossimo anno la semina del mais in 27 comuni su terreni in cui la pianta era coltivata già quest'anno.