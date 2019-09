Uno su tre torna a letto con la ex

ZURIGO - Ritrovarsi con l'ex partner davanti a un bicchiere di vino, rivangare i vecchi tempi e finire di nuovo a letto insieme. Sembra un episodio di Sex and the City ma è la realtà per tantissimi svizzeri. In un sondaggio condotto da 20 Minuten un terzo dei partecipanti (il 33 per cento per la precisione) ha affermato che sì, gli è capitato.

La percentuale è statisticamente più alta tra le donne. E sale addirittura al 41 per cento dei giovani tra i 18 e i 41 anni. Ma se è vero che le “rimpatriate” amorose vanno di moda, il sondaggio dice che spesso finiscono l'indomani o poco dopo.

«Alcuni sperano che la relazione rinasca, altri semplicemente sentono la mancanza dell'intesa sessuale, e non resistono alla tentazione» spiega la terapista sessuale Andrea Burri. Il ritorno di fiamma però «in genere non fa altro che rallentare il processo di separazione – spiega l'esperta –. Ma la delusione finale il più delle volte è inevitabile».