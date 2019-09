Il PS lancia l'iniziativa per 18 settimane di congedo parentale

ZURIGO - Il Partito Socialista (PS) del canton Zurigo ha lanciato un'iniziativa cantonale che chiede un congedo parentale di 18 settimane per ognuno dei genitori.

Le 36 settimane di congedo andrebbero finanziate attraverso l'ordinanza sull'indennità di perdita di guadagno, precisa un comunicato odierno del PS zurighese.

La Svizzera è il fanalino di coda dei paesi OCSE in ambito di politica familiare, scrive il partito. La metà dei paesi OCSE concede almeno 43 settimane. Il dibattito sul congedo paternità al Consiglio nazionale ha mostrato ancora una volta che un cambiamento della situazione a livello svizzero non è da prevedere nel prossimo futuro: anche le modeste quattro settimane per la cura dei neonati sono state sonoramente bocciate. Il Parlamento vuole dare a padri e famiglie solo due settimane.

E questo - sottolinea la nota del PS - non è più accettabile nel 2019. Se non si può fare nulla a livello nazionale, i cantoni progressisti come Zurigo devono quindi dare il buon esempio, aggiunge.

Secondo i socialisti zurighesi, un congedo parentale ragionevole ha senso per almeno tre ragioni: in primo luogo, garantisce pari opportunità all'inizio della vita familiare; in secondo luogo, è un mezzo efficace per combattere la discriminazione sul mercato del lavoro tra le donne con e senza il desiderio di avere figli; inoltre è un vantaggio per l'intera economia, per gli affetti positivi sulla produttività grazie alla maggiore soddisfazione sul lavoro, alla minor fluttuazione del personale e ai tassi di occupazione femminile.