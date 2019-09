Venerdì riapre (con limitazioni) la Axenstrasse

FLUELEN - La Axenstrasse sarà riaperta al traffico domani a partire dalle 14.00, seppur con limitazioni. Per motivi di sicurezza, veicoli agricoli, ciclomotori, biciclette e pedoni non potranno percorrere la zona di pericolo.

Per garantire la sicurezza degli utenti nel tratto stradale della Gumpischtal, è stato installato un sistema di monitoraggio e di allarme, ha reso noto oggi l'Ufficio federale delle strade (Astra).

Il sistema di allarme rileva i blocchi in movimento e le colate detritiche e servirà a permettere uno sgombero in tempi brevi in caso di pericolo. I ciclisti e gli escursionisti potranno utilizzare come alternativa i collegamenti ferroviari o navali per il transito da Flüelen (UR) e Sisikon (UR).

L'importante collegamento stradale in riva al Lago dei Quattro Cantoni, che collega le autostrade A4 e A2 ed è molto utilizzata dagli automobilisti che dal Ticino voglio raggiungere Zurigo, è chiuso dallo scorso 28 luglio a causa della caduta di due enormi blocchi di roccia che erano rimasti pericolanti in un canalone che sovrasta l'arteria.

I due massi, del peso di circa 1000 tonnellate, sono stati fatti brillare a metà agosto. Sopra il luogo dell'esplosione però sono stati individuati altri due blocchi di pietra, ancora più grandi. I lavori di messa in sicurezza, estremamente complicati e realizzati con l'ausilio di un elicottero, non sono ancora terminati.