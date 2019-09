I casinò online esteri sono sempre accessibili: «Abbiamo avuto problemi tecnici»

BERNA - I siti Internet esteri che offrono giochi in denaro, nonostante l'annunciato blocco, sono al momento ancora raggiungibili senza difficoltà. Il problema risiede in «inaspettate difficoltà tecniche».

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ha confermato all'agenzia Keystone-ATS informazioni sul tema pubblicate dalle testate del gruppo Tamedia. «I fornitori di servizi di telecomunicazioni stanno lavorando ad una soluzione», ha affermato.

La commissione aveva comunicato il 3 settembre la prima lista di siti non autorizzati. I fornitori di servizi avrebbero avuto cinque giorni di tempo per applicare i blocchi. Il tutto però non ha funzionato come avrebbe dovuto.

I blocchi non sono comunque ancora definitivi, poiché la Legge federale sui giochi in denaro prevede 30 giorni di tempo per eventuali ricorsi.