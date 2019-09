Il “genio” 16enne ha imparato l’italiano in tre settimane

MEIERSKAPPEL - A 8 anni frequentava il liceo, dove ha ottenuto una maturità in matematica un anno più tardi. L'università di Zurigo ha quindi organizzato per lui un programma ad hoc di matematica sotto la supervisione del professore italiano Camillo de Lellis. Lo scorso anno è finalmente riuscito a iscriversi ai corsi di matematica dell’ateneo. E quest’estate ha imparato l’italiano.

Lui è Maximilian Janisch, ragazzo prodigio di Meierskappel (Lucerna). Ha un QI di 149 e si sta preparando perché intende proseguire gli studi all'Institute for Advanced Study della prestigiosa università di Princeton, negli Stati Uniti. Sarebbe il secondo svizzero, dopo Albert Einstein, a poter svolgere ricerca in questo istituto.

Ed è proprio per il suo futuro che - come riferito dalla trasmissione della SRF “Reporter” - il 16enne ha trascorso le vacanze estive a Orbetello, in Toscana. E dopo appena tre settimane, partendo con una conoscenza nulla della lingua, è stato in grado di completare il corso avanzato. Maximilian intende infatti lavorare al fianco di due dottorandi italiani.

E anche nei momenti in spiaggia, nella provincia di Grosseto, l’adolescente superdotato ha pensato a tutto meno che a rilassarsi: «Parlava di hardware, software, robotica - hanno detto di lui alcuni compagni di corso -. Ha anche programmato un gioco matematico sul cellulare».

La donna che lo ha ospitato in Italia è felice di averlo avuto nella sua casa: «È educato, intelligente. Vorrei sempre averlo qui con me».

SRF