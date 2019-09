La Robert Walser Sculpture lascia la stazione di Bienne

BIENNE - Sono iniziati oggi a Bienne (BE) i lavori di smontaggio della Robert Walser Sculpture, la grande installazione di 1300 m2 in legno immaginata davanti alla stazione dall'artista svizzero Thomas Hirschhorn. Gli organizzatori stilano un bilancio «molto positivo» dell'opera, costruita in tre mesi e progettata nell'arco di tre anni.

«È la fine di un'avventura umana eccezionale che ha segnato i partecipanti e i molti visitatori», ha dichiarato il municipale Cédric Némitz, presidente della Fondazione Esposizione svizzera di scultura Bienne. Un vasto pubblico ha assistito ai 38 eventi creati ogni giorno da 200 persone.

Secondo Kathleen Bühler, curatrice della mostra che rende omaggio allo scrittore Robert Walser, «non conosciamo il numero esatto di visitatori, dato che non abbiamo venduto biglietti, ma c'è stato un flusso continuo. Il pubblico è affluito durante 86 giorni».

La manifestazione era dotata di un budget di 1,692 milioni di franchi. Mancano ancora 72'000 franchi per raggiungere l'equilibrio. «La campagna di crowdfunding è stata un fallimento», ha riconosciuto Hirschhorn, «ma ciò ha permesso di far sapere che avevamo bisogno di aiuto e sostegno e ha permesso di eliminare l'idea che i soldi devono esserci all'inizio di ogni progetto». Per sostenerlo è possibile effettuare donazioni oppure acquistare un libro dedicato all'evento, in uscita in dicembre.