Fumare costa caro

BERNA - In Svizzera il consumo di tabacco provoca ogni anno spese mediche pari a 3 miliardi di franchi. A queste si aggiungono 2 miliardi di perdite per l'economia, dovute alle malattie e ai decessi. Lo indica uno studio condotto dall'Alta scuola di scienze applicate di Zurigo (ZHAW), al quale fa riferimento una nota odierna dell'Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo.

Dalla ricerca, realizzata su dati del 2015, emerge che i costi per la cura del cancro ammontano a 1,2 miliardi di franchi, per le malattie cardiovascolari a 1 miliardo, mentre per le malattie polmonari e respiratorie a 0,7 miliardi. Questo importo corrisponde al 3,9% della spesa sanitaria totale svizzera per il 2015, secondo quanto indica il comunicato.

Il consumo di tabacco genera anche costi derivanti da decessi prematuri o malattie che a volte possono durare anni e sono difficili da quantificare.

Nell'anno in questione, il consumo di tabacco in Svizzera ha causato 9535 morti, pari al 14,1% del totale. Poco meno di due terzi (64%) sono stati registrati tra gli uomini e un terzo tra le donne (36%).

La maggior parte di questi decessi (44%) sono dovuti al cancro. Altre cause comuni di morte per i fumatori sono le malattie cardiovascolari e polmonari, con rispettivamente il 35% e il 21% dei decessi. A titolo di paragone: nello stesso anno, 253 persone sono morte in incidenti stradali e 2500 a causa dell'epidemia annuale di influenza.

Il fumo è il principale fattore di rischio per molte malattie cardiache e polmonari, sottolinea l'Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo. Tra gli uomini di 35 anni e più, oltre l'80% dei tumori polmonari è direttamente collegato al fumo.

Per gli autori dello studio, la riduzione del consumo di tabacco deve quindi essere la principale priorità in ambito di politica sanitaria. I dati sul rischio relativo di morte tra gli ex fumatori mostrano anche che smettere di fumare riduce drasticamente questo pericolo.