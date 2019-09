«Rimangono solo 3.000 litri di acqua nel veicolo»

ZURIGO - «Se hai sempre desiderato sapere cosa c'è in un'auto di pattuglia della polizia stradale - voilà». Tutto è iniziato così, con una foto e un messaggio postati in rete dalla polizia cantonale di Zurigo. Nell’immagine era possibile vedere dall’alto una macchina della polizia, due poliziotti sdraiati al suo fianco e con loro tutti gli oggetti di servizio che solitamente vi sono all’interno del veicolo. Il tutto sistemato, a incastro, in modo da creare una forma regolare.

La fotografia ha avuto molto successo, raccogliendo una valanga di “Like”. «Bella foto! La polizia mostra un umorismo che mi piace», è stato uno dei tanti commenti. «Ottima idea. Immagine fantastica», e questo devono aver pensato anche gli altri corpi che hanno deciso di raccogliere la sfida.

Fra poliziotti e vigili del fuoco è partita la Tetris Challenge. A seguire, i primi sono stati i pompieri di Thusis, presentando il loro camion antincendio con quattro membri dell'equipaggio e il loro materiale.

Non è tardata poi la prova dei poliziotti di Zugo, presente anche un cane poliziotto. Il portavoce Frank Kleiner ha spiegato: «Abbiamo trovato divertente l'idea dei colleghi di Zurigo e abbiamo deciso di prendere parte alla sfida. Controllare il materiale è comunque uno dei nostri compiti».

I poliziotti hanno poi coinvolto i pompieri di Zugo, che non hanno mancato di rispondere presente... «Solo 3000 litri di acqua sono stati lasciati nel veicolo», hanno commentato, invitando alla sfida Air Zermatt - così da far conoscere anche quanto è caricato su un aereo - e i vigili del fuoco volontari di Fürstenfeld, in Austria. La Tetris Challenge diventerà internazionale?

