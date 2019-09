«Vi presento l'Helvetic One, la mia casa su quattro ruote»

VEGLIA - Vedendolo entrare nel campeggio più esclusivo dell’isola di Krk, in Croazia, la cosa che colpisce maggiormente è la sua mole che gli impedisce di districarsi agevolmente tra le vie della struttura per posizionarsi nella piazzola assegnata.

L’Helvetic one, infatti, non è un semplice camper da vacanza ma con i suoi oltre 13 metri di lunghezza e 4 di altezza è un esemplare unico al mondo. Costruito su misura tre anni fa per volere di un imprenditore zurighese in pensione amante di viaggi e avventure, da alcuni anni si muove per l’Europa.

«Nel 2014, dopo aver venduto la mia azienda, ho deciso di dedicarmi al mio sogno di progettare e costruire una casa viaggiante dotata di tutti i comfort e ho incaricato una ditta ungherese specializzata in questo tipo di veicoli», commenta a tio.ch/20 minuti il suo proprietario Andreas Gassmann illustrandoci il suo gioiello. Due anni di lavori e oltre un milione di euro per quello che oggi è un camper da 25 tonnellate, che monta un motore Mercedes da 510 cavalli di potenza.

«Solo i disegni della carrozzeria caratterizzata dalla scritta "Helvetic one, seven star home" e da diverse bandiere rossocrociate, sono costati 100'000 euro», spiega il 63enne Gassmann indicandoci un vano a fianco della porta in cui vengono custoditi un barbecue in vetro resina e un frigorifero per uso esterno e soprattutto il garage.

Sì perché la pancia del camper custodisce una Smart per le escursioni facile da parcheggiare e da far uscire dal box grazie ad un sistema a specchi e a una piccola rampa retrattile. Una volta tolte le scarpe saliamo la scala di ingresso che non ha serrature ma si apre digitando un codice.

I 35 metri quadrati di superficie interna sono ricoperti di confortevole moquette: la camera da letto è dotata di un letto matrimoniale con rete a doghe, una grande TV, illuminazione curata e soffitti in legno. Il bagno non è una semplice toilette e non monta un wc chimico: ha allacciamenti che scaricano direttamente nelle fognature, una doccia ricoperta di piastrelle di ceramica e persino una lavatrice. La cucina a vista è dotata di piano cottura a induzione, un grande frigorifero, una lavastoviglie e un forno.

E poi ci sono il salottino con due divanetti e un tavolino e la cabina del guidatore con sedili in pelle bianca dal cui soffitto scende meccanicamente un letto a due piazze. Non mancano due televisori retrattili con impianto stereo, un sistema di sorveglianza, aria condizionata, riscaldamento a pavimento, una caldaia da 1'000 litri e un generatore di energia da 8 kilowatt.

«Di solito viaggio da solo oppure con i miei figli» aggiunge Andreas che ha già visitato una quindicina di paesi e sta per ripartire per Ungheria e Germania. E che, sulla scelta del nome della sua creatura, dice scherzosamente: «Dopo l’air Force One di Trump e il Kalif One del Sultano dell’Oman mancava solo l’Helvetic One».

Prima di salutarci ci invita a salire sul tetto. Sì perché in questa avveniristica e originale casa viaggiante non poteva mancare la terrazza costituita da una recinzione a cerniera che si apre e chiude semplicemente schiacciando un pulsante. «Vada su pure scalzo», mi indica Gassmann salendo la scala a pioli foderata in pelle bianca: «la terrazza, che ha un sistema di illuminazione notturna, è rivestita di una moquette speciale importata dagli USA che non si surriscalda nemmeno dopo ore di sole del Mediterraneo ma rimane tiepida».

Quel campeggio che piace sempre Svizzeri e campeggio, un connubio che piace sempre di più. Anno dopo anno. Lo confermano i dati dell'Ust di quest'anno che - analizzando i pernottamenti del 2018 - hanno evidenziato un aumento nazionale di arrivi del 13,9% rispetto all'annata precedente. A piantare tenda e camper sul suolo elvetico sono perlopiù gli stessi svizzeri (67%) seguiti dai tedeschi (13%). Il primato spetta al Ticino (698'695 pernottamenti, l'83,4% sul Lago Maggiore e Valli) che sono però in lieve calo (-6,7%) rispetto al 2017.



