Passa la bottiglia di vino alle reclute dal finestrino

BERNA - La scena sta facendo discutere parecchio. In un filmato - ripreso in autostrada - che sta circolando da alcuni giorni si vede infatti il passeggero di un furgone che tende una bottiglia di vino ad una recluta a bordo di un Duro. Il soldato si sporge quindi per afferrarla e la porta a bordo, con tanto di sorriso e sigaretta in bocca.

Una bravata che potrebbe costare cara. Il suo comportamento è considerato «pericoloso» e «contrario alle regole», come spiegato dal portavoce dell’esercito Daniel Reist. Alzarsi durante il trasporto è infatti vietato. E ancora di più lo è l’atto di sporgersi all’esterno del veicolo; sul quale è tra le altre cose anche vietato fumare. Il giovane dovrà con ogni probabilità attendersi una multa salata.

Dal suo canto, il portavoce dell’USTRA Guido Bielmann ha confermato che sporgersi all’esterno di un veicolo a motore in movimento è vietato. E lo è anche il gesto di lanciare o passarsi degli oggetti attraverso i finestrini. In questo senso, sia il passeggero del furgone che la recluta hanno infranto qualche regola.