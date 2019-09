Divorziare a Zurigo? Costa il quadruplo rispetto a Ginevra

LUGANO – Tra le conseguenze dei divorzi ci sono anche le spese legali e le rispettive tasse messe in conto dai tribunali. Che non sono uguali da Cantone a Cantone. Secondo un’analisi condotta dal servizio di confronto online comparis.ch le differenze sono notevoli e vanno dai 600 franchi richiesti a Ginevra ai 2’400 franchi messi in conto a Zurigo.

In Ticino - Nella Svizzera romanda e in Ticino, le spese processuali legate a un divorzio sono generalmente basse. La maggior parte dei tribunali applica tasse di divorzio minime tra 1’500 e 1’800 franchi.

I più cari - Con un importo di 2’000 franchi e oltre, un divorzio a Sissach, Berna, Sciaffusa e Zurigo risulta molto caro. «O la procedura nella Svizzera romanda è sovvenzionata con il denaro dei contribuenti oppure alcuni tribunali svizzeri tedeschi applicano tariffe più elevate di quanto consentito dal principio del recupero dei costi», osserva l’esperto di Comparis Leo Hug, spiegando così le enormi differenze tra le spese legali di divorzio.

Turismo dei divorzi a causa delle tasse giudiziarie - Nei cantoni si osserva una tendenza a voler uniformare le tariffe dei singoli tribunali distrettuali. Nei Grigioni, ad esempio, è stata introdotta una tariffa specifica per evitare il turismo dei divorzi: di fatto, i coniugi che avevano intenzione di divorziare e che risiedevano in località di distretti diversi presentavano la loro domanda nel luogo di residenza con il tribunale competente dalle spese processuali più basse. Una prassi, questa, alla quale i grigionesi hanno messo un punto.

Troppo poveri per divorziare? - Nei casi in cui non si disponga del denaro necessario per le spese legate al divorzio o per pagare la parcella dell’avvocato, lo stato interviene con gli aiuti sociali: chi desidera divorziare può presentare un’istanza di gratuito patrocinio, la quale copre i costi del tribunale e dell’avvocato. È inoltre possibile richiedere il patrocinio parzialmente gratuito con cui far fronte alle spese processuali nei casi in cui non fosse necessaria l’assistenza da parte di un legale. Se entro dieci anni la persona interessata accumula un patrimonio sufficiente, lo stato può chiedere il rimborso delle spese giudiziarie.