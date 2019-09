Lavoro e tempo libero: uno svizzero su cinque li mescola

BERNA - C’è l’insegnante che nel fine settimana corregge l’ultimo test e l’assistente di direzione che nel suo giorno libero telefona al capo: per molti il lavoro non si ferma una volta varcata la soglia di casa. Lo conferma l’ultima indagine sulla salute della Confederazione, dalla quale emerge che il 21% degli uomini e il 16% delle donne lavora quotidianamente o più volte alla settimana anche nel tempo libero per poter far fronte al carico di lavoro. A sgobbare di più oltre gli orari canonici sono docenti, contadini e professori universitari. Meno colpiti dal fenomeno risultano invece impiegati amministrativi e occupati nel settore industriale.

Per Dagmar Rösler, presidente della Federazione docenti svizzeri (Lch), queste cifre non sorprendono: « Chi vuole fare bene il proprio lavoro non disdegna quasi mai di lavorare nel tempo libero», assicura. Hans Rudolf Schelling, presidente del Gruppo Vpod dell’Università di Zurigo, è di avviso simile: «Il personale accademico, dai dottorandi ai professori, non timbra: ci si aspetta che lavori anche nel tempo libero», afferma.

L’importante – puntualizza però Dieter Egli del sindacato Syna – è che gli impiegati sentano di poter notificare il lavoro supplementare al proprio datore di lavoro e farsi indennizzare, supplementi per il lavoro nel fine settimana compresi. E benché ciò sia possibile dal punto di vista giuridico, in pochi lo fanno: «In molti hanno paura di segnalare di aver fatto ore supplementari nel tempo libero», sostiene Hans Rudolf Schelling. Il rilevamento delle ore di lavoro e riposo, però, è importante: «Altrimenti, mescolando lavoro e tempo libero, ci si ammala», mette in guardia il responsabile.

Secondo l’Unione svizzera degli imprenditori, può capitare che si debbano svolgere delle mansioni nel tempo libero, ma la legge sul lavoro tiene comunque in conto la tutela della salute. Inoltre, le aziende fanno attenzione a non sovraccaricare di compiti i dipendenti.