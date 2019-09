Più Ogm in tavola: e Berna fa infuriare gli ambientalisti

BERNA - Libera circolazione degli Ogm. Con la revisione della legislazione alimentare, il Consiglio federale prevede di aprire le porte – non del tutto: un pochino – a una cinquantina di ingredienti Ogm attualmente banditi. Prodotti a base di mais, soia e colza. Il cosiddetto “limite di tolleranza” in Svizzera è al momento dello 0,1 per cento: dovrebbe salire allo 0,5. Uno scarto che fa imbestialire gli ambientalisti.

Berna adduce motivi pratici e diplomatici: i prodotti in questione circolano già in Ue, e sono stati approvati da Bruxelles. Un allineamento dei parametri faciliterebbe gli scambi commerciali, nonché i negoziati per un accordo sulla sicurezza alimentare. Inoltre – afferma il Consiglio federale – diminuirebbe il cibo scartato, e quindi lo spreco alimentare.

Ma gli ambientalisti non sono contenti. «Significherebbe tollerare all'improvviso un gran numero di varietà finora ritenute inaccettabili dai consumatori» ha fatto presente Greenpeace a seguito delle consultazioni alle Camere. Anche la consigliera nazionale Martina Munz (Ps) dell'Alleanza svizzera per un'agricoltura senza Ogm ritiene che «dei limiti più alti invierebbero un segnale sbagliato, e sono assolutamente superflui».

Per l'Unione svizzera dei contadini, invece, non c'è nessun problema. «I possibili rischi per la salute sono già stati valutati e scartati da Bruxelles» ricorda il presidente Markus Ritter (Udc). «Parliamo di quantitativi irrilevanti». D'accordo anche la Federazione delle industrie alimentari svizzere (Fial) di cui fanno parte Coop e Migros: «Le tracce di Ogm sono quasi impossibili da evitare del tutto» sostiene l'organizzazione, che chiede anzi di alzare ulteriormente il limite di tolleranza: allo 0,9 per cento.