Gli sbianca-denti a rischio acquistati sul web cinese

ZURIGO - Uno scintillante sorriso è uno di quegl'ingredienti-chiave degli influencer di successo. E non è un caso che fra giovani e giovanissimi lo sbiancamento dei denti sia l'ultima grande ossessione: «La domanda è aumentata in maniera netta», conferma Markus Gubler della Società svizzera odontoiatri (Sso).

Il problema però si presenta, piuttosto che rivolgersi al dentista, ci si dà al fai-da-te. Soprattutto con prodotti non a norma acquistati... su Aliexpress. Fra strisce sbiancanti, penne e pasta dentale c'è solo l'imbarazzo della scelta e il prezzo è una frazione di quanto costerebbe in uno studio.

Ne sa qualcosa Elisa (22 anni) che sul portale web cinese ha acquistato per 20 franchi 10 pacchetti di strisce sbiancanti, ovviamente “made in China”. Come funziona? Si applicano ai denti e si lasciano lì per 20 minuti, poi si tolgono: «Il fattore economico per me è stato fondamentale», ci spiega lei. Ma se le cose vanno storte... «Una volta mi sono dimenticata che le avevo in bocca, le ho tolte un'ora dopo. I denti mi facevano malissimo, ed è durato una settimana».

Il tasto delicato di questo tipo di prodotti, conferma anche l'Ufsp sta nel perossido di idrogeno che può essere nocivo per la salute e che da noi è limitato per legge. Per quanto riguarda i prodotti acquistati su Aliexpress la composizione non è affatto chiara e questo, per chi li utilizza, non è sicuramente un bene.

«Non fatelo mai da soli», ribadisce la Sso, «si possono danneggiare i denti e infiammare le gengive e anche l'ingestione delle sostanze sbiancanti può causare intossicazione». Per Gubler poi è importante sfatare un mito: «I denti non bianchi non sono per forza di cose malsani, è il loro colore naturale, come con l'avorio con gli anni tendono naturalmente al grigio e al giallo».