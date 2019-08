«Gli scaffali sono vuoti e i distributori senza benzina»

MIAMI - Dorian, l'uragano di categoria quattro (su cinque), si sta avvicinando alle coste nordamericane. Al momento la Florida sembra poter tirare un sospiro di sollievo, visto che le ultime rilevazioni segnalano una virata verso est della tempesta. Dorian potrebbe quindi solo lambire la costa atlantica dello Stato, senza però scaricarvi tutta la sua furia. Le autorità mantegono comunque alta l'allerta e chiedono ai residenti di fare lo stesso.

Oltre ai residenti, in Florida ci sono però anche molti turisti. Come Rebecca Frei e Elia Ranzoni, due giovani svizzeri che hanno raccontato queste ore d'attesa a 20 Minuten. I due sono partiti da Miami e avrebbero voluto viaggiare lungo la costa orientale fino a Orlando e St. Augustine. Una zona che fino a qualche giorno fa sembrava dovesse essere risparmiata dalla tempesta. Ma così non sarà.

Traumatizzati da Irma - I due hanno quindi dovuto cambiare i loro piani. «Ci siamo rifugiati da Miami a Fort Myers e vogliamo partire per Tampa il prima possibile», racconta Frei. Tuttavia, anche sulla costa occidentale della Florida la gente è in preda al panico: «Le persone stanno facendo scorta di viveri e nelle stazioni di servizio spesso non c'è benzina disponibile».

Un residente ha detto ai due svizzeri che gran parte dei residenti è ancora traumatizzata dall'uragano Irma, che aveva colpito la regione due anni fa, causando gravi danni. Pertanto, tutti sono particolarmente spaventati.

«Vedremo cosa succederà» - Loro comunque la vivono in maniera più tranquilla, « anche se c'è sicuramente qualche incertezza». «Abbiamo comprato alcuni litri di acqua e di benzina e ora stiamo aspettando di vedere cosa succederà».