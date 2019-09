Parcheggi in mezzo alla strada: «Sì, è voluto»

FRIBURGO - In via Jean-Gambach a Friburgo delle linee che delimitano i parcheggi sono apparse… in mezzo alla strada. E i nuovi stalli hanno subito fatto scattare la curiosità dei passanti.

«La sistemazione della via non è ancora terminata. È come se davanti a una foto di una villa in cantiere chiedeste perché non c’è il tetto» spiega il consigliere comunale Pierre-Olivier Nobs. Delle vasche con all’interno del verde saranno poste provvisoriamente prima e dopo i parcheggi. Poi, alla fine dell’anno, saranno rimpiazzate con delle strutture definitive.

Strada trafficata - È chiaro che questa nuova disposizione della strada non faciliterà il passaggio delle auto. Ma è proprio ciò che vuole ottenere il Municipio. «In seguito ad un confronto con gli abitanti, abbiamo deciso di diminuire l’attrattività di questo asse. Le auto dovranno zigzagare e la velocità sarà limitata a 30 km/h» conclude Nobs.