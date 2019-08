Strana rotta aerea sopra il Lago di Costanza

SAN GALLO - «Non ho mai visto nulla di simile» racconta il lettore René Engler di Buchs a 20 Minuten, riferendosi alle immagini di Flightradar24, dove si nota la rotta particolare e regolare di un aereo che sorvola la Svizzera orientale e il Lago di Costanza.

Ma qual è il motivo che potrebbe portare un aereo a seguire un percorso del genere? Come ha spiegato il Südkurier, si è trattato di un volo per effettuare delle misurazioni. Partito da Magdeburgo in Germania, l’aereo ha scattato delle fotografie per ottenere una mappa dall’alto. Per ottenere il risultato è necessario che il velivolo voli in linea retta, e torni indietro sovrapponendosi leggermente allo spazio già percorso. In seguito le immagini vengono sovrapposte per formare una mappa.

L’area interessata dal volo si estende da Coira a Tuttlingen, nel sud della Germania.