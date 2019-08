Aiuti sociali per oltre mezzo milione... ma aveva conti e automobili

ZURIGO - Poco più di mezzo milione di franchi. Cinquecentoventisettemila per l’esattezza. È la somma versata dall’aiuto sociale ad un 51enne kosovaro e alla sua famiglia sull’arco di 11 anni, dal 2003 al 2014. Quello che i servizi sociali zurighesi non sapevano però era che l’uomo disponeva di ben otto conti bancari non dichiarati, uno dei quali con ben 196mila franchi depositati.

Ma c’è di più. Il 51enne - racconta oggi il Tages-Anzeiger - tra il 2003 e il 2015 ha posseduto almeno 31 automobili, in alcuni casi più di una alla volta, per un valore totale stimato in 93mila franchi. Inutile sottolineare quindi come la sua situazione finanziaria non fosse compatibile con le prestazioni sociali erogate in suo favore.

E sono state in un certo senso proprio le automobili ad “incastrare” il 51enne. L’uomo era infatti tenuto sotto sorveglianza della polizia per alcuni reati, riguardanti principalmente il codice della strada. Era inoltre noto alle autorità anche per alcuni piccoli furti.

«Quei soldi non erano miei» - Per quanto concerne la truffa all’aiuto sociale, il 51enne si è mostrato reticente e poco collaborativo. Ha affermato di non ricordarsi delle somme di denaro percepite nel corso di quella decina di anni né di aver trasferito un totale di 468mila franchi tra i suoi diversi conti bancari. Conti - lo ricordiamo - non dichiarati, che l’uomo ha giustificato affermando che il denaro apparteneva al fratello e al padre. La versione del 51enne non ha però retto di fronte alla corte, che ha definito «non credibili ed inverosimili» le sue giustificazioni.

Condannato - Il cittadino kosovaro è stato condannato a 45 mesi di prigione. Più dei 38 richiesti dal Ministero pubblico. La corte ha sottolineato in particolare come il comportamento dell’uomo abbia danneggiato non solo lo Stato ma anche tutte le persone che hanno realmente bisogno dell’aiuto sociale.