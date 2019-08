Quella corsetta che ti aiuta a sopportare lo stress dell'ufficio

Stress e sport Caricamento in corso ... Praticare un'attività fisica ti aiuta a smaltire lo stress? Sì Solo in parte No Che attività pratichi? Corsa Palestra Sport di squadra (es. calcio, basket, ...) Sport singolo (es. tennis) Altro [{"keyQ":"q_fferrg"},{"keyQ":"q_i9g4yg"}] Vota Risultati Praticare un'attività fisica ti aiuta a smaltire lo stress? Sì 73% (168 voti) 73% Solo in parte 18% (41 voti) 18% No 9% (20 voti) 9% Che attività pratichi? Corsa 40% (92 voti) 40% Palestra 18% (42 voti) 18% Sport di squadra (es. calcio, basket, ...) 7% (17 voti) 7% Sport singolo (es. tennis) 8% (18 voti) 8% Altro 26% (60 voti) 26% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1388733,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"863309","title":"Stress e sport","questions":{"q_fferrg":{"a":{"a_6bsbom":"Sì","a_hwpz99":"Solo in parte","a_296wpn":"No"},"q":"Praticare un'attività fisica ti aiuta a smaltire lo stress?","t":"0"},"q_i9g4yg":{"a":{"a_6bsbom":"Corsa","a_5e3uoc":"Palestra","a_jufdde":"Sport di squadra (es. calcio, basket, ...)","a_qac0ei":"Sport singolo (es. tennis)","a_vp6lyg":"Altro"},"q":"Che attività pratichi?","t":"0"}}}

BERNA - La popolazione svizzera si conferma fisicamente attiva. I risultati dell’indagine sulla salute 2017, pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST), svelano infatti che il 76% della popolazione si muove a sufficienza nel tempo libero (svolgendo almeno un’attività fisica di media intensità per minimo due ore e mezza sull’arco dei sette giorni) mentre il 64% pratica sport ogni settimana. La tendenza al miglioramento dal 2002 è stata continua. Anche la quota di persone inattive si è fortemente contratta, passando dal 19% al solo 8% rilevato per il 2017.

Differenze sociali nello sport - L’attività fisica non è praticata in uguale misura in tutti i gruppi della popolazione. Al contrario, si rimarcano alcune palesi differenze sociali, legate in particolare al grado di istruzione. Il 42% delle persone che hanno concluso solo la scuola dell’obbligo pratica sport almeno una volta alla settimana, mentre fra le persone che hanno conseguito un diploma universitario la quota è del 73%.

Anche in termini di nazionalità e regione linguistica emergono alcune differenze. In particolare, gli svizzeri tedeschi (79%) praticano più attività fisica dei ticinesi (68%) e dei romandi (67%). Da un punto di vista internazionale, a distinguersi per un maggiore livello di attività fisica invece sono i cittadini svizzeri e quelli provenienti dall’Europa settentrionale e occidentale.

Equilibrio emotivo e stress sul lavoro - L’indagine sulla salute in Svizzera ha messo in luce varie correlazioni tra salute e attività fisica. Praticare uno sport contribuisce ad un migliore equilibrio emotivo. Le persone fisicamente attive presentano meno spesso una sofferenza psichica media o elevata e sono più raramente soggette a problemi di sonno o di depressione, mentre, nel complesso, godono di maggiore sostegno sociale.

Anche nel contesto professionale la pratica di uno sport gioca un ruolo positivo. Le persone che praticano sufficiente attività fisica si lamentano meno spesso di essere stressate al lavoro e presentano un grado di tolleranza allo stress più elevato rispetto a quelle che non ne praticano abbastanza.

Pur non proteggendo direttamente dallo stress sul lavoro, l’attività fisica può comunque aiutare a gestirlo meglio. Tra le persone che soffrono sempre o spesso di stress, quelle inattive corrono almeno due volte in più delle altre il rischio di sentirsi “logorate dal punto di vista emotivo” o di presentare una sofferenza psichica media o alta. Inoltre, corrono un maggiore rischio di non essere in grado di gestire lo stress sul lavoro rispetto alle persone allenate.