Quasi uno svizzero su cinque vuole cambiare casa

BERNA - Idealmente, un appartamento o una casa dovrebbe essere un'oasi di pace, un luogo di benessere dove rilassarsi dopo una dura giornata. Ma questo non è il caso per tutti. Secondo un sondaggio rappresentativo condotto da Immowelt.ch, il 18% degli svizzeri afferma di voler cambiare perché non si sente a proprio agio nella propria abitazione.

Uno svizzero su otto (13%) afferma di avere già una soluzione in vista o di essere impegnato in modo attivo in una ricerca per un nuovo alloggio. Degli intervistati, il 5% sta cercando da tempo, ma non trova nulla di adatto e deve rassegnarsi a rimanere all'interno delle sue quattro mura.

I due terzi degli inquilini sono insoddisfatti - Non sorprende che i proprietari di case si sentano meglio nelle loro abitazioni - che possono migliorare a piacimento - rispetto agli affittuari. Tra questi ultimi, la percentuale di persone insoddisfatte è pari al 65%. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è solo il prezzo che pagano per l'alloggio che contribuisce a questo malessere.

Il 27% ritiene che l'affitto sia troppo elevato e il 27% ritiene che le spese pagate siano troppo alte. Tra i punti negativi più spesso menzionati, però, viene prima di tutto la questione della prestazione energetica dell'appartamento (35%).

Una nuova presa di coscienza? - Si tratta di una preoccupazione che concerne le tariffe mensili, ma potrebbe anche essere correlata a una nuova consapevolezza in merito alle questioni climatiche.

Si noti che su questo tema, i proprietari di abitazione sono quasi altrettanto critici degli affittuari, poiché il 28% ritiene che l'ammontare delle loro spese energetiche sia troppo elevato e il 21% non è soddisfatto delle prestazioni energetiche della propria casa.