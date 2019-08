Una raccomandazione per la rielezione di Lauber è «assai verosimile»

BERNA - Il controverso procuratore generale della Confederazione Michael Lauber può legittimamente sperare in una raccomandazione per la rielezione da parte della Commissione giudiziaria. Il consigliere nazionale Matthias Aebischer (PS/BE) ha dichiarato che per ora non ci sono indicazioni che Lauber abbia deliberatamente o per negligenza gravemente violato i doveri d'ufficio.

«Dovrebbe esserci qualcosa sul tavolo che dimostri da un punto vista giuridico che il signor Lauber abbia intenzionalmente o per negligenza gravemente violato i suoi doveri d'ufficio. E per quanto ne sappia io non è il caso, o perlomeno non ci sono indizi», ha detto Aebischer durante il programma HeuteMorgen della radio della Svizzera tedesca SRF. Il deputato bernese è membro della Commissione giudiziaria e presiede la sottocommissione incaricata del dossier dell'elezione del procuratore generale della Confederazione.

Se lo stato attuale delle conoscenze non dovesse cambiare, la Commissione non può fare altro che raccomandare la rielezione di Lauber, ha continuato Aebischer. «Senza nuovi elementi, la Commissione giudiziaria probabilmente il 28 agosto - non voglio anticipare gli eventi - raccomanderà la rielezione del signor Lauber».

Il mandato del procuratore generale della Confederazione scade alla fine dell'anno. È appunto alla fine del mese che la Commissione deciderà se raccomandare la rielezione di Lauber, finito nella tormenta in seguito alla sua gestione del procedimento relativo alla Federazione internazionale di calcio (FIFA).

In maggio la Commissione aveva rinviato una decisione sulla rielezione alla sessione autunnale a causa di un procedimento disciplinare in corso nei confronti di Lauber. Il parlamento in ogni caso non è vincolato dalla raccomandazione della Commissione giudiziaria.