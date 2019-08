Oltre 100 treni supplementari per la Festa di lotta svizzera e giochi alpestri

ZUGO - In occasione della Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri che si terrà a Zugo dal 23 al 25 agosto, le FFS, insieme ai partner di trasporto, metteranno a disposizione oltre 100 treni supplementari per spettatori e partecipanti.

Saranno così offerti 120 000 posti a sedere aggiuntivi anche per i viaggiatori provenienti da tutto il Paese che vorranno recarsi anticipatamente alla manifestazione. Circa 200 assistenti alla clientela si occuperanno di indirizzare la clientela in loco.

Con l’obiettivo di realizzare la prima Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri (ESAF) a zero impatto climatico, il comitato organizzatore punta ad una stretta collaborazione con i trasporti pubblici. La corsa di andata e ritorno è, ad esempio, inclusa nel prezzo del biglietto d’ingresso. Nell’ambito di tale collaborazione, le FFS assumeranno il ruolo di partner di trasporto ufficiale.

Nell’arco dei tre giorni sono attesi a Zugo fino a 350 000 spettatori da tutta la Svizzera. Le FFS si impegneranno al massimo per condurre a Zugo e poi di ritorno a casa in modo sicuro e affidabile i partecipanti e gli spettatori provenienti da tutto il Paese, nonostante i cantieri e la disponibilità ridotta di materiale rotabile.

In particolare, la domenica dopo l’evento conclusivo si prevede una grossa affluenza nella stazione di Zugo per il viaggio di ritorno. Le FFS invitano i viaggiatori, nel limite del possibile, a posticipare il viaggio di rientro a casa e a non precipitarsi subito in stazione.