«La digitalizzazione deve ridurre il traffico motorizzato»

BERNA - La digitalizzazione dei trasporti cambierà gradualmente la nostra mobilità. Per sfruttare le opportunità e ridurre al minimo i rischi, l'ATA Associazione traffico e ambiente ha elaborato una presa di posizione contenente dieci condizioni da soddisfare affinché la digitalizzazione nella circolazione stradale favorisca una mobilità rispettosa delle persone e dell'ambiente.

Con il termine digitalizzazione nella circolazione stradale, l'ATA intende lo sviluppo di veicoli automatizzati e funzionanti in rete, nonché di nuovi servizi di mobilità. Se utilizzate in modo mirato, le nuove tecnologie possono portare a un migliore utilizzo delle infrastrutture esistenti e in particolare dei veicoli.

Esse possono inoltre contribuire a un trasporto efficiente sotto il profilo energetico e più rispettoso delle risorse.

L'ATA richiede che la digitalizzazione sia utilizzata per ridurre il volume totale del traffico motorizzato, sia in termini di numero di veicoli che di chilometri percorsi. Attualmente, le automobili restano inutilizzate il 95% della loro esistenza e nelle ore di punta sono occupate in media solo da 1,1 persone per veicolo.

In futuro la condivisione delle automobili dovrà diventare la norma. Lo spazio liberato grazie alla riduzione dei parcheggi e dell'infrastruttura stradale dev'essere messo a disposizione di pedoni, biciclette e trasporti pubblici, e le aree di traffico devono essere progettate in modo attraente per l'uso pubblico.

Spazio e sicurezza per la mobilità pedonale e ciclista

La sicurezza stradale è fondamentale per l'ATA: il rispetto della mobilità pedonale e ciclistica da parte dei veicoli automatici deve avere la massima priorità. Anche durante i decenni di transizione verso la completa automazione, la sicurezza stradale deve essere garantita a tutti i partecipanti.

L'ATA è convinta che continueranno ad essere necessari trasporti pubblici attraenti, soprattutto quale mezzo di trasporto di massa. I veicoli automatici possono completare l'offerta dei trasporti pubblici, ad esempio quando la domanda è insufficiente. La digitalizzazione e la guida automatizzata non devono però in nessun caso entrare in concorrenza con i trasporti pubblici o condurre addirittura a una riduzione dell'offerta.