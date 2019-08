Anche nelle acque svizzere non mancano i "rifiuti invisibili"

LUCERNA - Laghi e fiumi svizzeri in alcuni punti assomigliano a una discarica: sui fondali si trovano bottiglie, sedie da giardino, biciclette, sci e tonnellate di rifiuti di plastica.

Volontari, come i sommozzatori dell'associazione svizzera Abfalltaucher Schweiz, portano in superficie tra i 500 chilogrammi e le sette tonnellate di rifiuti per missione.

Ad esempio, sabato scorso, 16 subacquei e 12 aiutanti a terra hanno effettuato una "pulizia" al lago di Hallwil, nei pressi di Mosen (LU). In circa tre ore, i volontari hanno raccolto 600 chili di rifiuti. «E c'è molto di più la sotto» ha detto il presidente dell'associazione Matthias Ardizzon a Keystone-ATS. «Ma la visibilità sott'acqua è catastrofica»: a causa del plancton e di altre sostanze in sospensione, a volte non si vede oltre un metro.

Particolarmente pesante è il carico di rifiuti nel bacino del lago di Zurigo. Gli uomini rana ne ripescano fino a sette tonnellate per ogni operazione. Attualmente ne compiono tre all'anno, per un totale di 21 tonnellate.

Tra i "reperti" delle acque zurighesi vi sono un numero impressionante di articoli costosi come smartphone, monopattini elettrici, biciclette di marca, motociclette e portafogli. Matthias Ardizzon ha calcolato che i rifiuti recuperati nell'ultima operazione avevano un valore di circa 60'000 franchi. «Ogni immersione è anche un po' una caccia al tesoro», dice. «Non si sa mai cosa si trova. Per molti subacquei, è questo che rende così affascinante dare una mano».

Lo Swiss Litter Report del 2018 ha esaminato lo stato dell'inquinamento da rifiuti sulle rive delle acque svizzere. È risultato che nei mesi estivi in media si trova un pezzo di spazzatura su ogni metro quadrato di costa.

Secondo uno studio effettuato dal Laboratorio federale di prova dei materiali (Empa) su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente (Ufam), pubblicato in luglio, ogni anno finiscono nelle acque svizzere 115 tonnellate di rifiuti plastici.

Ambientalisti, pescatori e subacquei ritengono che la consapevolezza della popolazione sul fatto che la protezione dell'ambiente non si ferma alla superficie sta crescendo solo lentamente. I volontari dell'associazione Abfalltaucher Schweiz, operativi da una decina di anni, sanno che il loro lavoro è solo una goccia nell'oceano. Tuttavia, dicono ottimisticamente,«il gocciolamento costante buca anche la pietra. E non fare nulla non è una soluzione».

Spesso i costi per lo smaltimento dei rifiuti sono a carico delle comuni al bordo del lago, degli operatori portuali e degli stabilimenti balneari. I sommozzatori vengono impiegati fino a due volte al mese in diverse acque svizzere.