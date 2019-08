La situazione è drammatica... ma c'è un drone in volo

BERNA - Droni al Locarno Film Festival, alla Fête des vignerons, alla Zürifäscht… I droni sono oggi molto diffusi e vengono utilizzati, oltre che per scopi professionali, anche per fini amatoriali. Attualmente si stima che in Svizzera vi siano più di 100 000 droni. Oltre alle violazioni dello spazio aereo nelle vicinanze degli aeroporti, negli ultimi anni, in numerose occasioni, i droni hanno disturbato o addirittura ostacolato interventi di emergenza.

I droni in volo costituiscono un grave pericolo per i soccorritori e le vittime e possono portare a ritardi o addirittura all'interruzione delle operazioni di soccorso.

Per questo motivo, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha realizzato un video che, attraverso la rappresentazione di una situazione tipica, intende richiamare l'attenzione dei piloti di droni sull'argomento e sulle norme applicabili. Il video «Quando c'è un intervento di emergenza il mio drone non vola!» sarà pubblicato sul canale Youtube dell'UFAC e su diversi canali online e social media.