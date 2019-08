Un bonus ai giovani che non se ne vanno: 1500 franchi

LUCERNA - Un bonus ai giovani che non se ne vanno. A Grossdietwil, paesino di 800 anime nel canton Lucerna, il Comune ha affinato un'arma insolita contro lo spopolamento: 1500 franchi di "premio" per i cittadini con meno di 30 anni che, al momento di uscire di casa, decidono di rimanere nel paese, anziché trasferirsi in un'altra città.

Il "Willisau Bote" ha riferito oggi della decisione adottata dal Municipio. «Saremo contenti, se i nostri giovani compaesani decideranno di rimanere fedeli alla nostra comunità» si legge nel notiziario comunale.

Il bonus andrà richiesto presso gli uffici del Municipio. Il sindaco Reto Frank ha dichiarato alla stampa che i beneficiari non dovranno sottoporsi a particolari obblighi, oltre a quello di residenza. Non esiste una durata minima di permanenza, per accedere al bonus: l'unico requisito è che i richiedenti abbiano meno di 30 anni, e si trasferiscano fuori casa per la prima volta. «La misura non vuole essere un'esca, ma un riconoscimento - ha dichiarato - per chi arricchisce la vita del nostro villaggio di idee fresche e audaci».

Il Municipio ha motivato l'introduzione del bonus di soggiorno con l'aumento dell'offerta abitativa. Contrariamente al passato, a Grossdietwil «adesso è facile trovare una casa» spiega Frank.