Fête des Vignerons, «bilancio intermedio eccezionale»

VEVEY - Gli organizzatori della Fête des Vignerons hanno stilato oggi un bilancio intermedio molto positivo della dodicesima edizione che si concluderà l'11 agosto. Con 365'000 biglietti venduti al primo agosto sui 400'000 disponibili, la festa del 2019 risulta la più frequentata di sempre (la prima edizione risale al 1797).

Il regista e coreografo ticinese Daniele Finzi Pasca si è detto «molto contento» dello spettacolo, con attori-figuranti «sempre pronti a cambiare dettagli, sempre disponibili». E anche il pubblico risponde presente.

Giorno e notte - Le modifiche apportate a questa tradizione locale, ispirata alla lavorazione della vigna e del vino e le cui radici affondano nel Medioevo, sono visibilmente ben accettate dal pubblico. Stando a un comunicato odierno, Finzi Pasca ha tenuto pure a sottolineare fino a che punto gli spettacoli del giorno e della notte possano provocare impressioni molto diverse.

Spettacoli rinviati - Le Giornate Cantonali, vera e propria novità di quest'anno, stanno conoscendo «un buon successo», precisano gli organizzatori, citando come esempio le 60'000 persone accorse per quella friburghese. Unici inconvenienti sono stati gli spettacoli rinviati a causa del maltempo, tra cui quello previsto nella giornata di sabato scorso dedicata al Ticino e altri cantoni della Svizzera centrale, che verrà riproposto domani alle 11.00. I biglietti rimangono validi.

Per il resto, il bilancio intermedio è giudicato «eccezionale». La Ville en Fête, che offre dalle 09.00 del mattino fino a notte fonda attività gratuite (solo l'accesso all'arena è a pagamento), ha attirato in quindici giorni oltre 600'000 visitatori. Ieri la Giornata della Confederazione, che si aggiunge a quelle cantonali, ha fatto il pieno con 100'000 persone, ossia il giorno con più ospiti registrati finora.

Grande copertura mediatica - Gli organizzatori si rallegrano pure per la grande copertura mediatica dell'evento con circa 1'000 giornalisti accreditati, l'83% dei quali provenienti dalla Svizzera. La ritrasmissione dello spettacolo alla televisione romanda RTS ha registrato un'audience «eccezionale» con una media di 143'000 telespettatori (38,9% di quota di mercato), mentre erano 191'000 alla tv svizzerotedesca SRF e 57'000 alla RSI. Anche dal lato della logistica e della sicurezza, il bilancio è senza nubi, stando agli organizzatori, come pure la pulizia degli spazi pubblici e lo smistamento dei rifiuti.

Trentina di ricoveri in ospedale - I servizi sanitari sono stati chiamati in causa una cinquantina di volte al giorno per casi benigni. Tuttavia si è registrata una trentina di ricoveri negli ospedali della regione. La polizia e la sicurezza privata hanno dal canto loro riferito di aver compiuto 1'200 interventi, per la maggior parte a causa di problemi comportamentali e infrazioni al regolamento di polizia. Querele, bagarre e aggressioni sono pure state menzionate dagli organizzatori.

Tio.ch / 20 minuti