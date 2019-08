Per i suoi 100 anni, Berna le rifiuta un bel regalo

SAN GALLO - Il 29 agosto Elsa celebrerà il suo centesimo compleanno. E per la festa che le ha organizzato, sua figlia Erika voleva farle una grande sorpresa: quella di invitare Abanoub, un egiziano di 28 anni. Due anni fa, Erika, dopo un incidente subacqueo, andò in farmacia per acquistare un medicamento. Di fronte alla pallida carnagione della sangallese, il giovane rilevò rapidamente un problema respiratorio e lo portò immediatamente in ospedale. Un gesto che le ha salvato la vita.

Da quel giorno non ha mai smesso di rimanere in contatto con il suo angelo custode. E anche sua madre, riconoscente per quel gesto, lo ha voluto conoscere. Le due donne desideravano quindi invitare il giovane a soggiornare in Svizzera per il grande giorno, ma le autorità svizzere si sono messe di mezzo: la domanda di visto di Abanoub è stata respinta in primavera per paura che, finita la festa, non facesse ritorno in Egitto.

Scandalizzata, Erika si è appellata alla Segreteria di Stato per la migrazione (SEM), senza che il verdetto cambiasse. Stesso esito anche dal Tribunale amministrativo federale di San Gallo, il quale le ha detto che la sua denuncia poteva essere trattata solo dopo il mese di agosto.

«Pronta a mettere 30'000 franchi come garanzia» - Di fronte a questo rifiuto, Erika era scioccata: «Trovo triste che a una donna di 100 anni venga negato un tale desiderio. Mi è stato detto che mia madre poteva lei stessa rendergli visita. Ma è così anziana e non riesco a immaginarla fare un viaggio del genere con il deambulatore».

Sebbene capisca una certa prudenza da parte delle autorità, Erika assicura che la visita del giovane - celibe e senza figli - non avrebbe superato le due settimane: «A titolo di garanzia, avrei anche pagato un deposito di 30'000 franchi».

«Adoro il mio lavoro in Egitto» - Intervistato telefonicamente da 20 Minuten , anche Abanoub è decisamente dispiaciuto. «Spero sempre che ci sia una soluzione per poter conoscere dal vivo Elsa, anche se non so davvero quale». Il giovane egiziano, lo assicura, è molto felice nel suo Paese e non ha alcun desiderio di lasciarlo: «Erika voleva che restassi più di una settimana. Gli ho detto che non era possibile. Non posso assentarmi dal lavoro per più di dieci giorni». «Non ha motivo di rimanere in Svizzera. Ama il suo lavoro come contabile di farmacia. Tutta la sua vita è lì», dice Erika.