«Un passo falso e si schianterebbero sulla strada»

STANS - La novità per chi è alla ricerca di una scarica di adrenalina non è altro che una rete anti-caduta massi situata sopra una strada che costeggia il Lago dei Quattro Cantoni. È a Stansstad, sulla Kehrsitenstrasse, tra i cantoni di Nidvaldo e Lucerna, che questi temerari si divertono a scalare la rete metallica per poi tuffarsi direttamente dal lago. Una performance che preoccupa molto il municipale Andy Christen: «È sufficiente un passo falso e possono schiantarsi sulla strada» ha detto a 20 Minuten.

Una visione condivisa da Roland Blättler, deputato UDC del Canton Lucerna, che intravede un pericolo tanto per i tuffatori quanto per gli automobilisti che circolano sotto di loro. «I pezzi di roccia che si staccano potrebbero colpire qualcuno. Inoltre, le vibrazioni causate dal loro passaggio potrebbero consentire alle pietre di attraversare la barriera e di finire sulla strada». Il deputato aggiunge anche che deplora lo stato attuale di questa strada cantonale che «si è trasformato in un terreno da gioco».

Andy Christen condanna fermamente «queste azioni sconsiderate e si appella alla maturità dei bagnanti, che non dovrebbero assolutamente correre tali rischi». Ma dubita che dei divieti possano risolvere questo problema.

«La Verzasca è decisamente più pericolosa» - Di tutt'altro avviso sono però i giovani tuffatori. «Se hai già saltato altrove, come ad esempio in Valle Verzasca, non è poi così pericoloso», ha dichiarato a 20 Minuten Jan, un 24enne di Engelberg, che da tempo si cimenta in questa prova con alcuni amici. Al contrario, i passanti troverebbero ciò che fanno «fantastico», tanto che non di rado vengono filmati e applauditi mentre si tuffano nelle acque del lago.

Keystone