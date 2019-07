La "Soirée Suisse" finanziata dall'azienda delle armi

BERNA / WASHINGTON - Nuova patata bollente per la diplomazia svizzera. Secondo quanto reso noto questa sera dal radiogiornale di Rete Uno, l'azienda statunitense produttrice di missili Raytheon ha finanziato un ricevimento svoltosi all'ambasciata elvetica di Washington.

Per la precisione, la società avrebbe versato 5000 dollari per la "Soirée Suisse" del 2018. Rete Uno riferisce di una conferma arrivata per mail dalla stessa ambasciata.

La Raytheon è un'importante azienda nel settore della difesa e sta fra le altre cose partecipando al bando per il nuovo sistema elvetico di difesa terra-aria. È però implicata anche in casi dubbi, come l'accusa di aver fornito armi all'Arabia Saudita per la guerra in Yemen.

L'ambasciata ha tuttavia specificato che il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non era a conoscenza di questa sponsorizzazione. Oltretutto il versamento riguarda solo il 2018 e non si ripeterà quest'anno.

Proprio ieri il DFAE ha annunciato di aver rinunciato al partenariato con il gruppo Philip Morris in vista dell'Expo 2020 a Dubai. L'accordo con il maggior produttore di tabacco al mondo, la cui sede europea è in Svizzera, aveva sollevato numerose critiche da diversi ambienti, sostenendo che un tale sponsor avrebbe potuto compromettere l'immagine della Confederazione nel mondo.