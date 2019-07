Cosa ci fa il Cervino sulla bottiglia d’acqua delle Canarie?

LAS PALMAS - Trovarsi all’estero per le vacanze e a un certo punto, sullo scaffale di un supermercato, vedere qualcosa di familiare. È accaduto a uno svizzero sull’isola Gran Canaria, che si è imbattuto nell’immagine del Cervino sull’etichetta di una bottiglia d’acqua locale.

Non solo Toblerone, quindi. L’inconfondibile cima vallesana è stata utilizzata quale immagine dell’acqua “Los Alpes”, come riferisce “Espresso” della SRF.

Che sia acqua svizzera? No, l’etichetta mostra chiaramente che si tratta di “agua de Canarias”, proveniente da Tenerife.

“Espresso” ha tentato di contattare il produttore, Fonteide, per capire se si tratti di un uso non autorizzato dell’immagine, ma non ha per il momento ricevuto alcuna risposta.

Il mese scorso il Cervino era stato protagonista dell’allarme lanciato da Frédéric Glassey, meteorologo di MeteoNews, secondo cui le alte temperature potrebbero causare lo scioglimento del permafrost di cui è costituita la cima della montagna, a 4’478 metri, facendola cadere.