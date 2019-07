Paléo, il bilancio della sicurezza è più che positivo

NYON - La polizia cantonale vodese stila un bilancio positivo della 44esima edizione del Paléo Festival di Nyon conclusosi ieri. Nessun incidente di rilievo è stato registrato tra il 22 e il 29 luglio, ha indicato in un comunicato odierno.

Le infrazioni commesse durante il festival sono «molto poche» rispetto alle circa 50'000 persone presenti sul sito ogni giorno, scrive la polizia. Solo 31 reati, di cui 27 furti, sono stati riportati all'organizzatore. Si tratta del più basso numero di infrazioni commesse in 44 edizioni, precisa la polizia.

Le forze dell'ordine di Nyon (VD) e la gendarmeria vodese hanno registrato meno di una decina di denunce penali per furto.

Una ventina di persone sono state controllate durante la manifestazione di cui cinque sono state deferite al ministero pubblico per furto, aggiunge la nota. Quattro rumeni, di cui tre donne, sono stati fermati per tentativi di borseggi.

Il servizio medico del Paléo Festival ha da parte sua trattato circa 3000 persone principalmente per casi non gravi, secondo la polizia. Otto pazienti sono stati condotti in ambulanza negli ospedali della regione per controlli e presa a carico.