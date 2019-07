Temperature: a Sion la più alta dell'anno, a Scuol il record assoluto

BERNA - La temperatura più alta dell'anno, 37,1 gradi, è stata registrata oggi pomeriggio a Sion (VS). Lo ha comunicato il servizio meteo di SRF in una nota. Scuol, nella Bassa Engadina (GR), può invece vantare un record assoluto di 33,5 gradi.

Il precedente primato di quest'anno era stato registrato il 30 giugno, sempre a Sion, con 37 gradi.

Era dal 7 luglio del 2015 che in Svizzera non si toccava la temperatura odierna. Allora nel capoluogo vallesano si era arrivati a 37,8 gradi, mentre a Ginevra a 39,8, record assoluto per il nord delle Alpi dall'inizio delle misurazioni, nel XIX secolo, come riportava una nota del servizio meteo di SRF del 30 giugno.

A Scuol esiste una stazione di misurazione dal 1971 e da allora non era mai stata raggiunta la temperatura odierna. Il record precedente era di 33,3 gradi, registrati il 26 giugno scorso.

Rischio incendi elevato - Dopo le restrizioni annunciate ieri dai Cantoni di Lucerna, Uri, Nidvaldo e Obvaldo per l'accensione di fuochi nei boschi o nelle loro vicinanze, oggi quelli di Berna, Friburgo, Giura, Neuchâtel, Vaud e Sciaffusa hanno lanciato un appello alla prudenza.

Stando al sito www.waldbrandgefahr.ch una settimana fa aveva già imposto un divieto parziale il Canton Ginevra, mentre «un'esortazione a una grande prudenza» era stata emessa già fine giugno da Basilea Città a Campagna, cui si sono aggiunti ieri Svitto, Zugo e Turgovia.

In generale viene raccomandato di ricorrere unicamente a focolari fissi. In caso di forte vento, ad esempio in vista di un temporale, si rinunci ad accendere fuochi. Viene inoltre ricordato di non lasciare mai le fiamme incustodite e di spegnerle completamente prima di partire. Un altro consiglio è di non gettare tabacchi o fiammiferi accesi.